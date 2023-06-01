بإطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تنشر صورا جديدة عبر إنستجرام

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة صيفية كاجول متميزة، مرتدية تيشرت أسود وبنطلون وردي، بدون مكياج ومعتمدة علي إسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

ومن ناحية أخري، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بـ فيلم يحمل اسم أبو النسب بالتعاون مع الفنان محمد إمام، الذي يُعد التعاون الثالث بينهما بعد نجاحهما بـ فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018.

وأكدت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية سابقة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب، وأحدهما أكشن ومن المقرر طرحه في الصيف.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.