طوكيو وواشنطن تعتزمان التصدي للصواريخ الصوتية

أعلن وزير دفاع اليابان ياسوكازو هامادا أن بلاده والولايات المتحدة تعتزمان مواصلة العمل معا على تعزيز قدرات الردع للبلدين، بما فيه بحث إمكانية تطوير أنظمة اعتراض الأسلحة فرط الصوتية.

وقال هامادا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي لويد أوستن في طوكيو اليوم الخميس: "فيما يتعلق بموضوع التعاون في مجال التقنيات والأسلحة الدفاعية، توصلنا إلى رأي مشترك حول ضرورة توسيع نطاق البحث لإمكانية التطوير المشترك لطرق الاعتراض لمواجهة (الصواريخ) فرط الصوتية".

وأشار إلى أنه اتفق مع أوستن على توسيع التعاون في مجال الطائرات بدون طيار.

وفي نهاية العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام يابانية أن طوكيو وواشنطن تدرسان إمكانية إجراء بحث مشترك لتقنيات اعتراض الصواريخ الباليستية برؤوس حربية فرط صوتية.

والذي قد يمكّن من تدميرها على ارتفاعات يستحيل لمنظومات الدفاع المضاد للصواريخ الحالية الوصول إليها.

نقلا عن وثائق البنتاجون المسربة، بأن الولايات المتحدة تمتلك معلومات عن اختبار الصين لصاروخ فرط صوتي جديد.