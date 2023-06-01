عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: لا مجال للمحسوبية في الالتحاق بالوظائف الحكومية في عهد السيسي

محمد عبد الحميد،
محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد فيها حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً، وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة، وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة، في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري بالتركيز على تطوير العنصر البشري والاهتمام بالإنسان والعمل على تحقيق تحسن ملموس في مستوى تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

 

 

 


وطالب " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم من الحكومة الالتزام التام بهذه التصريحات المهمة من الرئيس السيسى التى تكفل احداث تغييرات حقيقية وجذرية لتحديث وتطوير الجهاز الادارى بالدولة وتقديم الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر خاصة فى اطار الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بملف الرقمنة فى مختلف المؤسسات بالدولة.

وأكد  أن حرص الرئيس السيسي على متابعة جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يطمئن جميع المتقدمين على تحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية فى عملية الاختيار وأن الكفاءة هى المعيار الرئيسى لاختبار افضل العناصر من بين المتقدمين.


ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية قلبية للرئيس السيسى على اهتمامه الكبير بمثل هذه الملفات لطمأنة المواطنين بأنه لاتوجد واسطة أو محسوبية فى عملية الاختيار فى مختلف الوظائف التى يتم شغلها بمختلف المؤسسات بالدولة مؤكداً أن الرئيس السيسى نجح فى القضاء على مثل هذه الظواهر السلبية وأنه لا مجال لا واسطة أو المحسوبية فى عهد الرئيس السيسى.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزيـر الـدفاع والانتاج الحربي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة ومسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.


وتابع الرئيس عبر منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية كافة البيانات الخاصة بالمتقدمين، ومـا حققوه مـن نتـائـج أثناء تـأديتهم مراحـل الاختبارات المختلفـة حـتـى وصـولهم إلى مرحلة الاختبار النهائي 

محمد عبد الحميد عبد الفتاح السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

ترشيحاتنا

كلمة السر المقطورة.. التحريات تكشف مفاجأة عن حادث ميكروباص الأوسطي في الجيزة

نصائح هامة لـ مرضى الحساسية بسبب أتربة الرياح وارتفاع الحرارة لـ 40

تحذير عاجل.. الأرصاد تطالب المواطنين بحمل زجاجة مياه حال النزول اليوم

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79.78%

غلق كلي لشارع الأهرام أمام سيد أبوالخير بالاتجاه القادم من ميدان الجيزة

وصول زيلينسكي لحضور القمة الأوروبية في مولدوفا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

في اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة بالمجتمع؟

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ