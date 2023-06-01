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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احسب رسوم ترخيص المحال حسب المساحات.. تفاصيل

مراكز تراخيص المحال
مراكز تراخيص المحال

أصبح الحصول علي ترخيص محلك بخطوات بسيطة طبقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.. حيث يمكنك التوجه إلى أحد  مراكز إصدار التراخيص التابع لها في محافظتك والمنتشرة في كل المحافظات لتقديم طلب اصدار ترخيص محال واستيفاء الأوراق المطلوبة.

 

رسوم ترخيص المحال 

  الأنشطة التى تمثل خطورة او التى لا تمثل خطورة في المساحات الأكثر من 91 متر والتي تصنف علي انها مميزة تكون رسوم الترخيص فيها من 20 ألف الي  100 ألف جنيه كحد أقصى.


 

اما المحال التي تبدأ  من 1 متر الى أكثر من 91 متر وتسع من 1 الى 41 شخصا يكون رسوم المعاينة لها تبدأ من 500 جنيها الي  1000 جنيها كحد أقصى وذلك  للانشطة بانواعها سواء التى تمثل خطورة او لا تمثل خطورة او للمحال ذات التراخيص السارية الغير مستوفاة للشروط.


 

رسوم تعديل وصف المحل

في حالة تعديل وصف المحل الي محل مميز حيث حدد رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل او اضافة في الاماكن المميزة في المساحات الصغير من 1الى 15 متر 2000 جنيها وفي المساحات الاكثر من 91 متر 7000 جنيها.


 

رسوم التنازل عن المحل

في حالة تنازل صاحب المحال عن الترخيص لشخص آخر و ذلك مقابل رسوم التنازل عن المحال التي حددها القانون بحد أقصى 10 آلاف جنيه وتبدأ في الأماكن المميزة من 7000 الى 10000 جنيها.

أما رسوم تقديم الخدمة في الأماكن المميزة حيث تحدد بحد أقصى 20 ألف جنيه في المساحات الأكثر من 91 متر أما في المساحات من متر الى 15 متر 10 آلاف جنيه.

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