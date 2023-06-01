سم في كل سيجارة.. كندا تفرض إجراء جديدا ضد التدخين

أعلنت الحكومة الكندية، أمس الأربعاء، أن كندا ستفرض طباعة تحذيرات صحية من مصادر التبغ مباشرةً على كل سيجارة إفرادية، في “سابقة عالمية” على صعيد مكافحة التدخين، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.



وستبدأ هذه الرسائل الظهور على منتجات التبغ الفردية تدريجاً اعتباراً من الأول من أغسطس.

ومن المقرر أن تتضمن عبارات مثل “سمّ في كل نفخة” و”دخان التبغ يضر بالأطفال” و”السجائر تسبب السرطان”.



وقالت وزيرة الأقاليم التابعة الكندية كارولين بينيت في بيان إن:" 48 ألف كندي لا يزالون يموتون كل عام بسبب التدخين، مشيرة إلى أن كندا “أول دولة في العالم” تعتمد إجراء مماثلاً".



وأضافت الوزيرة الكندية “بهذه الخطوة الجريئة، لن يكون هناك أي مفر من التحذيرات الصحية، وسيكون ذلك بمثابة تذكير صارخ بالعواقب الصحية للتدخين، مع إقرانها بصور محدّثة معروضة على العبوة”.



