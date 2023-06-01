المغرب .. طريقة عمل البسطيلة ..صور

وجبة شهية وشعبية

البسطيلة هي وجبة شهية وشعبية في المطبخ المغربي، وهي عبارة عن فطائر رقيقة محشوة بالحشوة المفضلة لديك مثل اللحم أو الخضار أو الجبنة، وإليك طريقة عمل البسطيلة المغربية للشيف مفيدة عثمان .

مكونات عمل البسطيلة المغربية



- 250 جرام من الدقيق الأبيض

- نصف كوب من الماء الدافئ

- ربع كوب من الزيت النباتي

- ملح حسب الرغبة

- 500 جرام من الحشوة المفضلة لديك (مثل اللحم، الخضار، الجبنة، الجمبري)

طريقة عمل البسطيلة المغربية

المغرب .. ولا أروع من كدة طريقة عمل البسطيلة ..صور



1. اخلطي الدقيق والملح في وعاء كبير، ثم أضيفي الماء الدافئ والزيت وامزجي المكونات جيداً حتى تصبح لديك عجينة ناعمة ومتماسكة. ضعي العجينة على سطح عمل مرشوش بالدقيق وعجنيها لمدة 5-10 دقائق حتى تصبح لينة ومتماسكة.

2. ضعي العجينة في وعاء مدهون بالقليل من الزيت، ثم غطيها بقطعة من القماش المبللة واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة.

3. بعد ذلك، شكلي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم افردي كل كرة بواسطة الأنامل أو باستخدام آلة تفريد العجين بحيث تصبح رقيقة جداً.

المغرب .. ولا أروع من كدة طريقة عمل البسطيلة ..صور

4. ضعي الحشوة المفضلة لديك على الجزء الأيسر من العجينة المفرودة واتركي مسافة صغيرة بين الحشوة والحافة اليسرى، ثم اطوي الجزء اليميني من العجينة على الحشوة.

5. اطوي الجزء السفلي من العجينة على الحشوة، ثم اطوي الجزء العلوي لتغلقي البسطيلة تماماً.

6. كرري الخطوات السابقة مع باقي العجين والحشوة.

7. سخني الزيت في مقلاة عميقة على حرارة متوسطة.

8. اقلي البسطيلة في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.

9. استخدمي ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد من البسطيلة.

10. قدمي البسطيلة ساخنة مع السلطة أو الشاي أو كما تفضلين.