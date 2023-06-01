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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. اللقطات الأولي من وصول بعثة الوداد المغربي مطار القاهرة

بعثة الوداد
بعثة الوداد

شارك اللاعب أحمد حسن صورًا من وصول بعثة الوداد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب أحمد حسن: "من وصول بعثة الوداد المغربي إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وكانت قد وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي المغربي إلي القاهرة مساء أمس استعداداً لمواجهة فريق الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها الأحد المقبل بإستاد القاهرة.


وحظيت باستقبال كبير من قبل إدارة الأهلي حيث تواجد وفد يترأسه المهندس سمير عدلي المدير الإداري.
ومن المقرر أن يخوض فريق الوداد مرانه الأول والثاني بملاعب النادي في مدينة نصر اليوم ثم يختتم تدريباته بإستاد القاهرة مساء السبت كما تنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أخبار الوداد

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