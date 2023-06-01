الطاقة والأمن والاتصال.. قضايا على طاولة القمة الأوروبية في مولدوفا اليوم| صور

كتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على "تويتر" بعد وصولها مولدوفا أنها سعيدة بالوحدة والقوة التي يتمتع بها القادة الاوروبيين خلال حضورها القمة الأوروبية.

ويحضر القمة أكثر من 50 قائداً أوروبياً والمقامة في دولة مولدوفا الصغيرة التي تقع على مشارف الحدود مع أوكرانيا.





وقالت فون دير لاين في تغريدتها: "هذا ما يظهره القادة الأوروبيون المجتمعون في مولدوفا اليوم، معًا ندافع عن قيمنا".





وأضافت رئيسة المفوضية الاوروبية أنها ستناقش الأزمة الأوكرانية وحربها مع روسيا وبحث طرق لحل الأزمة خلال القمة.





كما سيناقشون اليوم أيضًا التحديات على المستوى الأوروبي مثل الطاقة والأمن والاتصال.