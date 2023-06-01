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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تكشف موعد رحيل المنخفض الخماسيني

حالة طقس اليوم في
حالة طقس اليوم في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى تأثر البلاد، اليوم الخميس، بأجواء شديدة الحرارة على معظم الانحاء. 

يصاحب ذلك خلال الطقس اليوم، نشاط رمال مثارة على أغلب الانحاء، مشيرة إلى أن درجة الحرارة وصلت الان على القاهرة الي 32 درجة والرؤية الأفقية إلى 2000 متر بسبب الرمال والأتربة، طبقا لآخر رصدات محطة ارصاد القاهرة. 

️كما تشير صور الأقمار الصناعية، حول حالة الطقس اليوم، إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة علي مناطق مختلفة. 

وقالت هيئة الأرصاد، إن هذه الأجواء سوف تبقى مستمرة إلى الغد حتى يرحل المنخفض الخماسيني وتتبدل الكتلة الهوائيه المؤثرة. 
 وبحسب هيئة الارصاد، حول الطقس اليوم، متوقع أن يشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، تكون بنسبة 20% تقريبا على مختلف المناطق.

أما عن حالة الطقس، بشكل عام فهو شديد الحرارة نهارا على كافة أنحاء البلاد من القاهرة الكبرى حتى محافظات الصعيد بأقصى الجنوب، باستثناء السواحل الشمالية للبلاد يكون الطقس حار نهارا.

أما خلال ساعات الليل، يعود الطقس معتدل الحرارة على كافة الانحاء.

وحذرت هيئة الارصاد من حركة الملاحة في البحر المتوسط، حيث تكون حالته مضطربه وارتفاع الموج فيه يقارب ثلاثة أمتار.

وحول درجات الحرارة اليوم، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 21 درجة
السواحل الشمالية 40 للعظمى والصغرى 27 درجة
جنوب سيناء 40 للعظمى والصغرى 25 درجة
شمال الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 28 درجة

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