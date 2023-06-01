وزير الخارجية العراقي: علاقاتنا مع السعودية من أولويات الحكومة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العلاقات مع المملكة العربية السعودية تدخل ضمن قائمة الأولويات لحكومته.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية إن الوزير التقى السفيرة صفية السهيل، بمُناسبة تعيينها سفيرة للعراق لدى السعوديَّة، حسبما نقلت “واع”.

وأكَّد الوزير أن العلاقات مع السعودية تدخل ضمن قائمة الأولويات للحكومة العراقيَّة ومن هذا المنطلق من الواجب حماية وتطوير هذه الروابط بين البلدين.

وأعطى الوزير، التوجيهات الضروريَّة والمرتبطة بعمل السفيرة والسفارة في الرياض، وتمنى للسهيل النجاح في عملها الجديد.

و أكدت السفيرة على بذل كل الجهود اللازمة من أجل نقل العلاقات إلى مراحل متقدمة أخرى ومن أجل مصلحة البلدين.