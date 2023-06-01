ضبط 287 شيكارة دقيق بلدي مدعم وتحرير 187 محضرا تموينيا بالمنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم .



تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، حيث أسفرت اليوم الخميس عن تحرير 187 محضرا تموينيا ، تنوع ما بين 82 محضر مخالفات مخابز و 105 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار .



وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها ، تحرير محضر جنح بسرس الليان ضد صاحب مخبز بلدى بناحية شارع على بن أبى طالب لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 287 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح بدون وجه حق ، كما تم تحرير محضر جنح بمنوف ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بناحية فيشا الكبرى وضبط 2 طن كسب بذرة قطن بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى .



وشدد محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .