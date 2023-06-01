«العمل» تنظم ندوة تثقيفية عن العنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين

نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل بوزارة العمل، ندوة تثقيفية بعنوان "من أجل زيادة الوعي بقضايا العنف ضد المرأة والمساواة في الأدوار الاجتماعية بين الجنسين"، في إطار التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان من خلال تنفيذ برامج وأنشطة مشروع تنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، وبخصائص السكان، والتي تعد بدورها أحد عوامل قوة الدولة، والذي من أهم محاوره الجانب الثقافي والتوعوي والتعليمي لخطة تنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت شيرين عبد الحى، مدير إدارة شئون المرأة والطفل، أنه تم تنظيم الندوة التثقيفية بقاعة التدريب الإداري بديوان عام الوزارة بحضور 30 سيدة من الوزارة وممثلي وزارة الصحة والسكان، ومشروع أسرة، لتدريبهم وتوعيتهم ليكونوا بمثابة موجهين لغيرهم من العاملات بالديوان العام فى هذا الشأن، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، وتنفيذاً لتوجيهاته بالاهتمام بالمرأة وتمكينها اقتصادياً وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين التابعة للوزارة، وتكثيف التوعية والتثقيف بحقوقها وواجباتها التي كفلها القانون.

شارك فى أعمال الندوة الدكتورة هناء الخولى، مدير إدارة الإعلام بوزارة الصحة والسكان قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتور أحمد السنهوري، مدرب تنظيم أسرة قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة نوران عمران، مدرب تنظيم أسرة، وسارة النجار، استشارى النوع الاجتماعى لتنمية قدرات الشباب، ومحمد الحضري، مسئول مشروع أسرة، ورامى بخيت، مسئول مشروع أسرة، ومريم جودة، مسئول مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة.

يذكر أن إدارة شئون المرأة بالوزارة تقوم بالعديد من المهام، ومنها تقديم برامج وخطط من شأنها توفير شروط عمل ملائمة للمرأة، والاتصال مع جميع الجهات المعنية بالمرأة العاملة وحضور المؤتمرات والندوات التي تنظمها، وعقد ندوات توعية في موضوعات “أحكام تشغيل النساء طبقا للقانون 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية الخاصة بعمل النساء- مكافحة العنف ضد المرأة - ومناهضة ختان الإناث- خطورة الزواج المبكر- القضية السكانية وتنظيم الأسرة”، وإبداء الرأي في التشريعات الخاصة بالمرأة العاملة والمشاركة في وضع القرارات مع الجهات المعنية، والاشتراك مع جميع الجهات المعنية في دراسة أوضاع المرأة العاملة في القطاع غير المنظم، ودراسة الاتفاقيات الدولية والتوصيات المتعلقة بالمرأة العاملة.

كما تقوم برسم سياسة إعلامية فيما يتعلق بتوعية المرأة العاملة، واقتراح المشروعات التي تساهم في النهوض بالمرأة العاملة وتقع ضمن خطط الوزارة، وبحث الشكاوى المتعلقة بعمل المرأة التي ترد مباشرة للإدارة أو من المجلس القومي للمرأة، فضلاً عن رصد وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال النماذج الإحصائية المخصصة لذلك والواردة من المديريات.

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