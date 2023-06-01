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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منظمة التعاون الإسلامي تعقد مؤتمرا وزاريا في القاهرة حول التنمية الاجتماعية

صدى البلد

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري حول التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في المنظمة تحت شعار "العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي"، وذلك يومي 5 و6 يونيو الجاري في القاهرة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن المؤتمر سيستعرض جهود الدول الأعضاء في المنظمة، وأجهزة المنظمة ومؤسساتها في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال، والتصدي لتشغيل الأطفال، وتمكين مؤسسة الزواج والأسرة، وتعزيز الرعاية والضمان الاجتماعي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم الاجتماعي.
وينعقد المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية في إطار تنفيذ قرارات مجلس وزراء الخارجية والمؤتمر الوزاري الأول للتنمية الاجتماعية الذي عقد في 9 ديسمبر 2019 في إسطنبول.
ويعقد المؤتمر بمشاركة الوزراء المسئولين عن التنمية الاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلو أجهزة المنظمة ومؤسساتها ذات الصلة، فضلًا عن ممثلي العديد من المنظمات الدولية والإقليمية.

 

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