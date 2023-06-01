سعيد خطيبي لـ«صدى البلد»: التحضير للرواية يأخذ وقتا أكبر من كتابتها..  والثمانينيات أكثر حقبة لـ التمزّقات الاجتماعية| حوار

يعتبر سعيد خطيبي، واحدًا من أهم الأصوات الروائية الجزائرية الراهنة، وتعد روايته «نهاية الصحراء»، الفائزة مؤخرًا بجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع «المؤلف الشاب»، هي روايته الرابعة بعد رواية «كتب الخطايا»، و«أربعون عاما في انتظار إيزابيل»، التي نالت جائزة "كتارا" للرواية عام 2017 و«حطب ساراييفو» التي تأهلت للقائمة القصيرة لجائزة «البوكر» للرواية العربية عام 2020.

سعيد خطيبي، في حواره لـ «صدى البلد»، اعتبر التحضير لكتابة رواية قد يأخذ وقتا أكبر من كتابتها، وفي الجزائر الحالة ليست سهلة، بحكم أنهم إزاء تاريخ لم يكتب كما ينبغي، تاريخ تسوده الفراغات ويطغى عليه المسكوت عنه، وإلى نص الحوار:

كيف استقبلت خبر فوزك بالجائزة هل توقعته؟

- أفرحني تتويج رواية «نهاية الصحراء»، بهذه الجائزة المرموقة، لا سيما أنّها رواية عن جيل كاد أن ينساه النّاس. وهو ليس تتويجا لشخصي وحدي، بل للأدب الجزائري، وأتقاسمه مع زملائي الكتّاب في بلدي.

لماذا اخترت تحديداً فترة الثمانينيات لتكون مسرحاً لأحداث روايتك «نهاية الصحراء» الفائزة بالجائزة؟

- حقبة الثمانينيات هي أكثر حقبة ظهرت فيها التمزّقات الاجتماعية والسّياسية، والتي سوف تظهر على السّطح بدءاً من مطلع التّسعينيات. في الثمانينات حصل انقلاب نادراً ما ننتبه إليه، في الانتقال من مفهوم المجتمع إلى مفهوم الفرد، في تغوّل مفهوم الفردانية ونهاية حلم بناء المجتمع. في تلك السّنوات ظهرت إرهاصات التّطرّف الدّيني في الجزائر ومعالم العنف الاجتماعي. برأيي لا يمكننا فهم ما وقع في الجزائر من حرب أهلية في تسعينيات القرن الماضي من غير العودة إلى حقبة الثّمانينيات.

الشخصيات تتحدث تقريباً وتعبر عن نفسها داخل الرواية. الشرطي، والمحاميتان، وصاحب محل تأجير شرائط الفيديو، وصاحب فندق كان أحد مقاومي الاستعمار ذات يوم، وموظف الاستعلامات بالفندق، والراقصة، والمغنية.. كيف استطعت أن توازن بين كل هؤلاء؟

- أنا أميل في كتاباتي إلى الرّواية البوليفونية، إلى تعدّد الأصوات داخل النصّ الواحد. أميل إلى ممارسة ديمقراطية ضمن كتابة أدبيّة. برأيي أن الرّواية هي تعبير عن صورة العالم الذي نحيا فيه. عالم تتداخل فيه الآراء والتّناقضات. وليس من السّهل أن نتيح صورة عن هذا العالم، أمام القارئ، من خلال زاوية واحدة، ولا من خلال راوٍ واحد. تعدّد الشّخصيات يسهّل لنا تعدّد النّظر إلى المجتمع الواحد، وعدم الاصطفاف مع جهة ضدّ الأخرى.

كان همك إظهار حالة جزائر ما بعد الاستعمار في الثمانينيات.. فكيف حضَّرت لذلك؟

- التحضير لكتابة رواية قد يأخذ وقتا أكبر من كتابتها. وفي الجزائر الحالة ليست سهلة، بحكم أننا إزاء تاريخ لم يكتب كما ينبغي، تاريخ تسوده الفراغات ويطغى عليه المسكوت عنه. من هنا تتجلّى مهمة الرواية، بالاستعانة بالتّخييل، في مناقشة ذلك التّاريخ، من غير تمجيد له أو هجاء له. برأيي أن تاريخ أي مجتمع إنساني لا يكتمل سوى إذا تحوّل إلى نصّ أدبي.

قلت إنك تسعى إلى ترويض التاريخ فماذا تقصد؟

- في الجزائر يوجد تاريخ واحد، تاريخ السّلطة، تاريخ كتبته عين واحدة، يطغى عليه إعلاء أشياء والحطّ من قيمة أشياء أخرى مهمة. أجدني دائماً مشغولا بسؤال آخر: ماذا لو حصل عكس ما دوّنه المؤرّخون؟ أنطلق في عملي في كتابة مضادّة للتاريخ، مستعينا بحقّي في التّخييل، ومن حقّي أيضاً في طرح أسئلة أخرى عما جرى، قصد خلق نقاش عن ماضينا.

قلت أيضا أنك مشغول بمحاولة تخليص المخيلة في الجزائر من ترسبات الاستشراق.. هل يمكن توضيح الفكرة أكثر؟

- جرى الاعتقاد أن استقلال الجزائر في 1962 كان نهاية الحقبة الكولونيالية. لكن بقايا الاستشراق، وأقصد منه الاستشراق الكولونيالي (كي لا نعمّم) لا يزال حاضراً في مخيّلة المثقفين. إنّهم مسكونون – إلا في حالات نادرة – بتدوير المفاهيم والمعتقدات التي توارثوها عن الاستعمار. برأيي أن الاستقلال لم يتحقّق بعد بحكم أن البعض لا يزال أسيراً لمفاهيم ثقافية مستوردة من سنوات الاحتلال.

كيف اختلفت تجربتك الكتابية في «حطب سراييفو» عنها في « نهاية الصحراء »؟

- تجربتان مختلفتان. كلّ رواية بالنسبة لي مغامرة كتابية تختلف عن سابقتها. لكن هناك خيط لا مرئي يجمع بينهما في محاولة تفسير تراكمات ما بعد الاستعمار على الذهنية والمخيلة الجزائريتين.

ما الذي أضافته إليك الصحافة كأديب؟ خاصة تغطية مناطق الصراع في إفريقيا وأوروبا الشرقية؟

- الصحافة الحقيقية تعلم الإنسان الانضباط. وصلت إلى الصّحافة قادماً إليها من الأدب وليس العكس. والصّحافة ليست مجرد وظيفة بل أسلوب تفكير. تتيح للكاتب الإصغاء إلى الآخرين، الاشتباك مع همومهم، تتيح له نظرة نسبية للواقع الذي يحيا فيه، بعيداً عن التّعصب إلى فكرة أو معارضتها معارضة مطلقة.