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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المشاط تبحث آليات تفعيل التعاون مع بنك التنمية الجديد في الصين

صدى البلد

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الجديد مع نواب رئيس بنك التنمية الجديد التي انعقدت بمدينة شنغهاي بالصين وهم فلاديمير كازبيكوف، نائب رئيس البنك ورئيس العمليات، ولازالي ماسدورب نائب رئيس بنك التنمية الجديد والمدير المالي، وآنيل كيشورا نائب رئيس البنك ورئيس قطاع المخاطر، وكيانجو زهو، نائب رئيس البنك والمسئول الإداري، سبل تعزيز التعاون المشترك مع البنك في ظل إقرار عضوية مصر بشكل رسمي، ودراسة مقترحات تفعيل هذا التعاون لينعكس على جهود التنمية المبذولة.


وذكرت الوزارة في بيان لها أن وزيرة التعاون الدولي ناقشت أيضا مع نواب رئيس بنك التنمية الجديد التعاون المستقبلي بين مصر والبنك في ضوء العلاقات القوية التي تربط مصر بجميع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتفعيل التعاون متعدد الأطراف، تأكيدًا على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف لدعم التنمية على مستوى العالم، لافتة إلى أن هناك الكثير من العمل المُشترك وجهود التعاون الإنمائي التي يمكن تنفيذها في إطار أولويات الدولة واستراتيجية البنك للفترة من 2022-2026، التي يعمل من خلالها على تعزيز حلول تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاقتصاديات الناشئة والدول النامية .
وأبدت المشاط تطلعها لتعزيز العمل المشترك جنبًا إلى جنب مع الدول الأعضاء في بنك التنمية الجديد والأطراف ذات الصلة، لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يحفز الرخاء المشترك ويحفز جهود حشد الموارد لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة .
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في الاجتماعات السنوية في دورتها الثامنة لبنك التنمية الجديد التي عُقدت بمقره الرئيسي بمدينة شنغاهاي بالصين خلال يومي 30 و31 مايو الجاري، ويأتي ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز علاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
 

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