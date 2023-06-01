غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية تشارك في GITEX Africa 2023

تتضافر الجهود المصرية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث تتعاون كل من غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - راعي الصناعة الرقمية في مصر، مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية متمثلة في السفارة المصرية بالمغرب وجهاز التمثيل التجاري المصري ممثلا في مكتب التمثيل التجاري بالرباط، من خلال المشاركة بفعاليات معرض وملتقي GITEX Africa 23 والمقام في المغرب خلال الفترة من 31 مايو حتى 2 يونيو باعتباره إحدى أكبر الفعاليات العالمية في مجال التكنولوجيا والابتكار، والذي تستضيفه قارة أفريقيا للمرة الأولى.







تأتي مشاركة الغرفة بحاضنة الأعمال "إبداع" في فعاليات ملتقى ومعرض 23 GITEX Africa، ضمن جناح غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي في إطار البرنامج القومي للحاضنات المصرية (انطلاق)، حيث تشارك سبع شركات مصرية ناشئة من شركات الحاضنة في قطاعات تكنولوجية مختلفة تشمل: التسويق الإلكتروني وبحوث التسويق، والرعاية الصحية، والخدمات الزراعية الإلكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا التعليم، وذلك انطلاقا من رؤية الحاضنة في دعم استدامة ونمو الشركات الناشئة المصرية وتعزيز تنافسيتها العالمية.

وتشارك الغرفة بمجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات أثناء الملتقى، حيث تم ترتيب مجموعة من الاجتماعات الرسمية كنتيجة لجهود الغرفة الترويجية المستدامة للشركات المصرية مع ممثلي الوفود المشاركة واللقاءات الثنائية مع غرف مناظرة وتجمعات أعمال إقليمية ومستثمرين إقليميين وعالميين، وذلك برئاسة الدكتور حسن صادق رضوان، عضو مجلس إدارة الغرفة، ومشاركة كل من المهندس أحمد عيد، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة مشروعات التعاون مع أكاديمية البحث العلمي بالغرفة، والدكتورة ياسمين سمير، مدير عام برنامج الحاضنات باكاديمية البحث العلمي.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من المشاركة؛ اجتماع رئيس البعثة الدكتور حسن صادق، والمهندس أحمد عيد بمسئولي مركز دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال التابع لمجلس الوزراء الروسي ضمن جناح الهيئات والمؤسسات الروسية بالمعرض.

وقد تناول اللقاء سبل التعاون بين الجهتين، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات عن جميع أنشطة الجانبين والقطاعات المشتركة الممكن التعاون من خلالها، كما تم بحث مجالات وخطوات التعاون التالية بما يحقق مصلحة الجهتين.

كما عقد ممثلو الغرفة عددا من اللقاءات الثنائية مع مجموعة من المدراء التنفيذيين ومؤسسي شركات تكنولوجية في أنشطة متعددة، حيث تم مقابلة شركة Amber إحدى الشركات العاملة في مجال ميكنة نماذج الأعمال (أتمتة الأعمال) والتي تسعى لتوسيع نطاق أعمالها في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، شركة Virtual Lab العاملة في تطبيقات الواقع الافتراضي في قطاع التعليم، شركة Web 3 Tech إحدى الشركات الروسية التي تعمل في مجال منصات blockchain.

وكذلك تمت مقابلة مسئولي Searchinform، وهي شركة دولية تعمل في 22 دولة حول العالم في مجال تأمين وحماية المعلومات والبيانات داخل الشركات، وشركة QValon، وهي منصة سحابية لتنظيم الأنشطة الإدارية داخل الشركات ومقرها الرئيسي في روسيا البيضاء، وأخيرا شركة Vendotek وهي شركة تعمل في أكثر من دولة في نشاط Fintech، وتسعى لتوسيع مجال أنشطتها في الشرق الأوسط، وتحديدا في مصر باعتبارها إحدى أهم دول خطط التوسع.

وقد تم الاتفاق على ترتيب لقاءات افتراضية مع الشركات عقب العودة بحضور مسئولي الغرفة بعد موافاتهم بتفاصيل هذه الشركات ومجالات التعاون، حيث سيتم بحث خطوات التعاون المستقبلية المقترحة مع الغرفة.

وعلى مستوى المعرض، حظى الجناح المصري للغرفة والشركات المحتضنة بعدد كبير من الزوار والأنشطة، حيث عقدت الشركات الناشئة للحاضنة مجموعة كبيرة من اللقاءات الثنائية واجتماعات المستثمرين، وجهات التمويل من مختلف دول العالم مثل صندوق Blanca rabias for VCs، unicorn Funding Group، Startup Googling UK ، ، yalla Deals, sunny side funds حيث تم الاتفاق المبدئي بين عدد من الشركات الناشئة المصرية مع نظيراتها إقليمياً وعالمياً على توقيع مذكرات تفاهم للتعاون المستقبلي، فضلا عن قيام ممثلي الغرفة بالمعرض بالرد على عدد كبير من استفسارات الزوار حول دور الغرفة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وأهم محاور عملها.