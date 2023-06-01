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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| إنفاذ ينظم مزادين بجدة لبيع 35 عقارا

مركز الإسناد والتصفية
مركز الإسناد والتصفية

أعلن مركز الإسناد والتصفية السعودية "إنفاذ" عن إقامة مزادين علنيين حضوري وإلكتروني باسم " مزاد أصول الغربية "؛ وذلك لبيع وتصفية أكثر من 35 عقارًا متنوعًا ما بين سكني وتجاري، ويتجاوز إجمالي مساحة العقارات 80 ألف متر مربع تقع في منطقة مكة المكرمة.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يعرض المزاد الحضوري 21 من العقارات التجارية والسكنية التي تتميز بمواقع استثنائية وإستراتيجية بعدة أحياء مكتملة الخدمات ومنها (الصفا -الثغر – الأندلس – الياقوت – بني مالك – النسيم – ذهبان – الحمراء – النهضة) بمحافظة جدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023م.

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كما يعرض المزاد الإلكتروني عقارات متنوعة بمختلف مناطق مكة المكرمة وتتميز بتعدد استخدامها وفرصها الاستثمارية المميزة، ويبدأ المزاد الإلكتروني في  10 يونيو وينتهي في الموافق 15 يونيو 2023.

 

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص.

 

 والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

السعودية إنفاذ مركز الإسناد والتصفية مزاد أصول العقارات التجارية جدة

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