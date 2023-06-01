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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق معرض الصناعات المصرية العمانية بسلطنة عمان بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعي

صدى البلد

انطلق بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض الدولية في العاصمة العمانية مسقط معرض الأهرام للصناعات المصرية والذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تشارك وزارة التضامن الاجتماعي بجناح خاص لعرض منتجات معرض "ديارنا للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية".

وصرحت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المشاركة في المعرض العماني تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكثيف جهود التعاون مع جميع الدول العربية الشقيقة وفي جميع القطاعات خاصة القطاع التجاري في مجال المنتجات اليدوية والحرفية، لتعظيم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع كافة الدول، ولتمكين الأسر المنتجة وقطاع التعاونيات في مصر.

وأضافت أن المعرض يأتي في إطار تفعيل نتائج زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان لمصر يوم الأحد  الموافق 21 مايو، والتي فتحت آفاقًا جديدة في علاقات البلدين الشقيقين.

وقد أفادت القباج أن مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي بمعرض "سلطنة عمان" تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحفيز تسويق المنتجات الحرفية والتراثية خارج مصر من خلال التوسع في المعارض المحلية والإقليمية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي أن المشاركة في المعرض بعمان تأتي استكمالا للنجاحات التي حققها معرض بيت العرب الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك والذي أظهر مدي الترابط بين مصر وأشقائها العرب.

وأكدت صابرين أن الروح العربية الأصيلة والرغبة في التعاون بين شعوبنا العربية ما تزال حاضرة بقوة في كل حدث أو لقاء يجمعنا بالأشقاء العرب، وأن الوزارة تبحث في الوقت الحالي التوسع في إقامة معارض ديارنا في الدول العربية والأفريقية.

وتشارك وزارة التضامن في معرض عمان بمنتجات تراثية متنوعة، مثل مشغولات النحاس والفضة، ومنتجات الخوص، والجلود، والكليم والسجاد، والملابس والاكسسوار، والديكور المنزلي والادوات المنزلية، والمفروشات والمنسوجات، واللوحات الزيتية والديكوباج.

الجدير بالذكر أن المعرض تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين العمانيين وتستمر أعماله حتى 3 يونيو 2023، ويقام بالتزامن معه معرض للصناعات العمانية.

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