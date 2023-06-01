إخماد حريق التهم محلاً تجارياً في الجيزة

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، حريق نشب داخل محل تجاري بشارع محمد مرسي بدائرة قسم شرطة الجيزة دون وقوع إصابات.

تلقى المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل تجاري بشارع محمد مرسي دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.