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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بجولة في المتحف المصري.. قصور الثقافة تطلق بلدنا في عيون أطفالنا

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أولى الفعاليات الثقافية والفنية للبرنامج الثقافي "بلدنا في عيون أطفالنا" ضمن الفعاليات المقدمه لأطفال الإسكان الآمن بديل العشوائيات.

تضمنت الفعاليات زيارة ميدانية أمس الأربعاء للمتحف المصري لأطفال أهالينا، وعقد خلالها ورشة حكي للأطفال قدمتها إيمان شوكت، حيث أوضحت أن المتحف المصري أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، والذى يقع في قلب العاصمة المصرية "القاهرة"، ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم، أعقب ذلك جولة تفقدية للأطفال لمشاهدة مقتنيات المتحف وأروقته، حيث يعرض المتحف مجموعة كبيرة من الآثار بامتداد العصور والأزمنة المصرية القديمة، أهمها المجموعات الأثرية التي عثر عليها في مقابر الملوك والحاشية الملكية للأسرة الوسطى في دهشور عام 1894.

وفي الجانب الفني نفذت الفنانة سارة على ورشة فنون تشكيلية للرسم الحر عن آثار بلدنا والحقبة التاريخية  لتعكس مدى استيعاب الأطفال لتاريخ وطنهم والثروات الأثرية التى يضمها المتحف.

يذكر أن البرنامج يتضمن زيارة ميدانية لموقع أثرية لتعريف الأطفال بتاريخ وطنهم وثرواتها وينفذ خلالها ورش فنية تعكس مدى استجابتهم وتأثرهم بالزيارة، بإشراف الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع الثقافي للمناطق الآمنة بديلة العشوائيات، استمرارا لبرامج قصور الثقافة التي تقدمها للأسر والأطفال من قاطني الإسكان البديل بالمحافظات، في ضوء التوجيهات الرئاسية بتنظيم برامج لبناء الإنسان بمشروعات الإسكان البديل.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الفعاليات الثقافية والفنية بلدنا في عيون أطفالنا الإسكان الآمن بديل العشوائيات

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