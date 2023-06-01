التركيز على مناطق أخرى.. قائد القوات البرية الأوكرانية: أوقفنا عملياتنا في باخموت

اعترف قائد القوات البرية الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، اليوم الخميس، بأن القيادة الأوكرانية أوقفت تقدمها بالقرب من باخموت للتركيز على استعادة الفعالية القتالية لوحداتها، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال سيرسكي في تصريحات تليفزيونية: "خلال الأيام القليلة الماضية، تم تعليق التقدم على الأجنحة في باخموت بسبب تنفيذ مهام مهمة أخرى هناك".

وأضاف سيرسكي أن قيادة المجموعة الأوكرانية اتخذت إجراءات تهدف إلى استعادة الفعالية القتالية لوحداتها وتعطيل نوايا العدو.

وفي 24 مايو الماضي، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، دينيس بوشلين، إن الوضع على الأجنحة بالقرب من باخموت، حيث كانت العمليات الأكثر نشاطًا قبل أيام قليلة من تحرير المدينة، كان مستقرًا وكان عدم اليقين قد تجاوز ذروته.

وفي الوقت نفسه، صرح يان جاجين، مستشار رئيس جمهورية دونيستك الشعبية، أن الجيش الأوكراني سيقوم على الأرجح بمحاولة أخرى لاستعادة باخموت ، حيث يتم حشد القوات والمعدات الأوكرانية بالقرب من المدينة.