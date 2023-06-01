خبير تعليم يكشف أهمية النهوض بأوضاع البنية التحتية لكافة المدارس

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن الاهتمام بأوضاع البنية التحتية للمدارس كافة يعتبر مؤشرًا على اهتمام الدولة بالعلم والتعليم، وعلى إيمانها بأهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة وملائمة للطلاب، موضحًا أن تحسين وتطوير البنية التحتية للمدارس يعكس الرعاية التي تحظى بها الأجيال الناشئة ويسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التعليم الجيد وملاحقة التطور التكنولوجي.

وأوضح عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن إذا كانت البنية التحتية للمدارس غير ملائمة أو رديئة، فإن ذلك يؤثر سلبًا على عملية التعلم ويشجع على العزوف عن التعلم، موضحًا أن المدارس التي تعاني من سوء البنية التحتية قد تفتقر إلى البيئة الملائمة لتعزيز التعلم الفعال وتشجيع الطلاب على الانخراط الفعال في عملية التعلم.

لذلك، من المهم أن يولى المجلس الجديد الاهتمام الكافي بتحسين البنية التحتية للمدارس وتوفير المرافق الضرورية والموارد اللازمة لضمان بيئة تعليمية جيدة، مشددًا علي ضرورة أن تكون المدارس مجهزة بالصفوف الدراسية الملائمة، والمعامل العلمية، والمكتبات، والمرافق الرياضية، موضحًا أن اهتمام الحكومة بتطوير البنية التحتية للمدارس يعكس رؤيتها الطموحة للتعليم واعترافها بأهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والمعلمين.

وشدد الخبير التربوي، على ضرورة تطوير القدرات الإدارية للمسؤولين التربويين لضمان استخدام التكنولوجيا بشكل متكامل في الإدارة التعليمية والتخطيط الاستراتيجي، ويجب توفير الدورات والبرامج التدريبية المناسبة التي تزودهم بالمهارات اللازمة لاستخدام وتحليل البيانات التعليمية واتخاذ القرارات المستنيرة.

وقال عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إن البيئة المدرسية الملائمة والبنية التحتية المتطورة تعد شرطًا أساسيًا لنجاح الخطط الاستراتيجية في التعليم، حيث تساهم في تعزيز الجودة والتفوق التعليمي وتعزيز الابتكار والإبداع في المجال التربوي.