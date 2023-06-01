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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كانا في طريقهما لصلاة الجمعة.. المؤبد لشاب قتل شخصا وأصاب شقيقه بأسيوط

السجن المؤبد لشاب
السجن المؤبد لشاب قتل شخص وإصاب شقيقة بأسيوط

عاقبت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط ، شاب بالسجن المؤبد لقتله شخص وإصابة شقيقه على خلفية خصومة ثأرية بينهم بمركز ساحل سليم. 


صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف رئيس المحكمة ، و المستشارين وليد شحاتة و مصطفى الجاحر نائبا رئيس المحكمة و عضوية المستشار محمد شلقامي ، وأمانة سر عليان أحمد  ، و عثمان عبد الحميد .

تعود وقائع القضية رقم 6326 لسنة 2021 جنايات ساحل سليم إلى ورود بلاغ لمركز شرطة ساحل سليم بوصول " سالم . م . س " جثة هامدة إلى مشرحة مستشفى ساحل سليم المركزي ووصول شقيقه " الطيب . م . س " مصابا لتلقي العلاج .

وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث ساحل سليم إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلتي " أولاد الطيب " والتي ينتمي إليها المجني عليهما و " السلايمة " التي ينتمي إليها المتهم " سلمان . أ . م " وعلى اثر الخصومة عقد المتهم وآخرون من عائلته العزم وبيتوا النية على قتل المجني عليهما أخذا بالثار .

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واستقل المتهم دراجة نارية بصحبة آخرون من عائلته حاملين الأسلحة النارية عاقدين عزمهم على الأخذ بالثار من المجني عليهما " سالم . م . س " وشقيقه " الطيب . م . س " وتربصوا للمجني عليهما صباح يوم الواقعة وحال خروج المجني عليه الثاني لأداء فريضة صلاة ظهر الجمعة مستقلا دراجته البخارية اعترض طريقه المتهم وآخرون من عائلته وقام المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوبه مما أدى إلى إصابته ولكن تمكن المجني عليه الثاني من الفرار وقام المتهم وآخرون بالتربص على جانب الطريق بعد علمه بمرور المجني عليه الأول من نفس الطريق للذهاب إلى المسجد وفور وصول المجني عليه مستقلا توك توك قام المتهم بإجبار المجني عليه بالنزول من التوك توك مشهرا سلاحه الناري في وجه قائد التوك توك وأطلق صوب المجني عليه الأول عدة أعيرة نارية مما أودت بحياته في الحال .

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