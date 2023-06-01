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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احتفالاً باليوم العالمي للبيئة..

جامعة سوهاج تنظم ندوة عن المخلفات البلاستيكية من التلوث إلى الحل

صدى البلد

تنظم جامعة سوهاج فعاليات الندوة التثقيفية عن "المخلفات البلاستيكية من التلوث الي الحل"، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، يوم الاثنين الموافق ٥ يونيو الجاري، بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال ان يوم البيئة العالمي يعد مناسبة هامة للتوعية والتذكير بضرورة حماية البيئة بشتى عناصرها ومكوناتها وعدم الإضرار بها.

وأكد "عبد الخالق"، أن الجامعة تتخذ العديد من الخطوات الجادة للحفاظ على البيئة والتنمية المجتمعية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، لافتاً الي دورها الهام في توعية الطلاب وتعريفهم بأهمية استخدام موارد صحية للحد من التلوث، والتعايش داخل بيئة صحية نظيفة، وذلك في إطار اهتمام الجامعة بالقضايا البيئية ومواكبتها للأحداث العالمية،تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

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جامعة سوهاج

وفي هذا السياق عقد الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعاً تحضيرياً استعداداً لفعاليات الندوة، والتي ستنفذ تحت عنوان "المخلفات البلاستيكية : من التلوث الى الحل"، وذلك بحضور الدكتور عماد صموئيل عميد كلية التربية، الدكتور حمدي حسانين مدير مركز الاستدامة والدكتورة ندا عبد المحسن الأستاذ بكلية الطب.

وأوضح الدكتور خالد عمران ان الاحتفال باليوم العالمي للبيئة هذا العام يأتي تحت شعار "دحر التلوث البيئي" بحيث يلقي الضوء على التلوث البيئي وأسبابه  وكيفية الحد منه، مضيفاً انه تم توزيع المهام على جميع أعضاء مركز التنمية المستدامة لتنظيم هذه الفعالية.

والتي تهدف لرفع الوعي بخطورة المخلفات البلاستيكية على صحة البشر والبيئة بشكل عام بكل مكوناتها، وكذلك كيفية التخلص الأمن منها بإعادة تدويرها لتحقيق الاستفادة منها من ناحية وحماية البيئة من أضرارها من ناحية أخرى.

وذكر الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة أن البلاستيك يدخل في صناعة كل شئ، لذلك وجب التنبيه على خطورته، وخصوصا أنواع البلاستيك ذات الاستخدام الواحد مثل الأكياس وأدوات الأكل والشرب التي انتشرت بشكل كبير.

وأضاف أن أعضاء مركز التنمية المستدامة سوف يشاركون بمداخلات حول الاثار الضارة للمخلفات البلاستيكية على الصحة، على التنوع الحيوي، على الزراعة والتغيرات المناخية وسوف تلقي الندوة الضوء على ريادة الأعمال الخضراء، ودور الشباب في الاستفادة من اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية.

ومن الجدير بالذكر أنه سوف تنظم فعاليات الندوة بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة و فرع جهاز شئون البيئة بسوهاج ، المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بمحافظة سوهاج، الي جانب جمعية عين البيئة، وجمعية تنمية وحماية البيئة بكلية العلوم، منتدى شباب جامعة سوهاج للتنمية المستدامة.

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