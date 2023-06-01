الزمالك يعتمد رواتب الجهاز المعاون لـ أوسوريو

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك علي اعتماد رواتب الجهاز المعاون للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خلال الفترة الأخيرة، لاسيما وأن مسؤولي النادي لم يحددوا من قبل رواتب الجهاز المعاون للفريق.

وأكد مصدر بمجلس الإدارة أنه تم اعتماد رواتب عبد الواحد السيد مدير الكرة ومدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس خلال الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض مباراة ودية غدا الجمعة أمام منتخب اليمن.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساء غد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.