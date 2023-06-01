عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يعتمد رواتب الجهاز المعاون لـ أوسوريو

صدى البلد

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك علي اعتماد رواتب الجهاز المعاون للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خلال الفترة الأخيرة، لاسيما وأن مسؤولي النادي لم يحددوا من قبل رواتب الجهاز المعاون للفريق.

وأكد مصدر بمجلس الإدارة أنه تم اعتماد رواتب عبد الواحد السيد مدير الكرة ومدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد ومحمد عبد المنصف مدرب الحراس خلال الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة.

وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض مباراة ودية غدا الجمعة أمام  منتخب اليمن.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساء غد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

عاصفة تضرب القاهرة.. سقوط لوحة إعلانات ضخمة على كوبري 6 أكتوبر| صور

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على فيس بوك

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

ترشيحاتنا

الخارجية الفلسطينية تطالب اليونسكو بوقف قرارات الكنيست الهادفة لتهويد التعليم

هولندا تقدم دعمًا لـ وزارة التنمية المحلية لمشروعات هائلة بالصعيد | صور

موعد الانضمام للناتو.. تصريحات عاجلة من وزير الخارجية الأمريكي بشأن أوكرانيا

عاجل | إكسترا تعرض بث مباشر لـ حفل زفاف ولي العهد الأردني

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا تايلانديًّا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون

يبدأ عصر اليوم.. تفاصيل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية تفتتح أعمال التطوير لمركز النسور لذوى الهمم وتوقع بروتوكول مع التضامن

تلميذ يعتدي بوحشية على مدرس ستيني بإسكتلندا

مايخرجوش .. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بأضرار العاصفة الترابية

أسهل 7 نصائح للوقاية من العاصفة الترابية

فيديو

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ