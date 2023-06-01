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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد سقوط لوحة .. آليات إزالة الإعلانات وضوابط وضعها على الطرق

سقوط لوحة اعلانية
سقوط لوحة اعلانية اعلي كوبرى

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، إضافة إلى الأوراق المطلوبة وفقا لقانون  تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة ، وذلك بعد سقوط لوحة إعلانات ضخمة أعلى كوبري 6 أكتوبر في الطريق القادم من المهندسين إلى العباسية ومدينة نصر شرق وشمال القاهرة.

ونص القانون الصادر برقم رقم 208 لسنة 2020، أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز 3 سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها ، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.

 

المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص بوضع الإعلان 

 

 حددت اللائحة التنفيذية للقانون المستندات التى ترفق مع طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، حيث يقدم المعلن أو من يمثله قانونا طلب الحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ورقيا أو إلكترونيا، بحسب الأحوال، على النموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة،مرفقا به المستندات الآتية :

 1- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- مستخرج رسمي من السجل التجاري .

3- صورة البطاقة الضريبية.

4- صورة شهادة القيد بالغرفة المختصة باتحاد الصناعات المصرية بالنسبة للشركات أو الوكالات المعلنة.

5- نسختان من الرسومات الإنشائية التفصيلية بمقياس رسم مناسب للحوامل الخاصة بالإعلان والتركيبات والهياكل وغيرها، والمواد المصنوعة منها وطرق تثبيتها، على أن تكون معتمدة من مهندس نقابى إنشائى.

6- نسختان من الرسومات التفصيلية للتركيبات والتوصيلات الكهربائية متى كان الإعلان المطلوب ترخيصه مضيئا، وموضحا به عوامل الأمان، على أن تكون معتمدة من مهندس متخصص.

7- سند استغلال موقع الإعلان على أن يكون ساريا طوال مدة الترخيص.

8- الموافقات والمستندات والرسوم التى تحددها الجهة المختصة وفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز.

9- ما يفيد سداد الرسوم التى يحددها رئيس الجهة المختصة وفقا للضوابط التى يضعها الجهاز.

ويجوز للجهة المختصة فى حالة الإعلانات المضيئة، أن تشترط استخدام الطاقة المتجددة.

آليات إزالة الإعلانات المخالفة

يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.

كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم أيضًا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.

اتحاد الصناعات المصرية استخدام الطاقة المتجددة البطاقة الضريبية الطرق العامة اللائحة التنفيذية

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