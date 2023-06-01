تدشين مبادرة "معا هنقدر" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في السويس

عقد خالد سعداوى السكرتيرالعام لمحافظة السويس إجتماعا لتدشين مبادرة (معا هنقدر) السويس لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة بالسويس والتي ينظمها المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة من خلال تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع الاحياء والمديريات والجهات المعنية علي لغة الإشارة لتسهيل تقديم جميع الخدمات للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم .



حضر تدشين المبادرة كل من اللواء ايمن عبد الحميد مساعد مدير الامن وإيناس أحمد مدير المركز التكنولوجى بديوان عام محافظة السويس ورؤساء الاحياء ومديري التربية والتعليم والتضامن والقوى العاملة والتموين والتربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ورئيس إتحاد الجمعيات الأهلية ومديروحدة السكان بالمحافظة ومنسقي المبادرة .



وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة عمل دورات تدريبية أساسية للعاملين لتعلم لغة الإشارة وكيفية التعامل مع فئة ذوى الاحتياجات الخاصة والاستعانة بمدربين خبراء ومتخصصين في لغة الإشارة لتدريب بالأحياء والمديريات الخدمية وبعض الجهات الأمنية .



واكد السكرتير العام علي تضافر كل الجهود ومشاركة الجهات المعنية بالمبادرة بالتنسيق مع المركز التكنولوجي بالمحافظة لتقديم الدعم اللازم بهدف خدمة متميزة للمواطنين وبشكل اسرع لتوفير الجهد والوقت .



واشار الي ضرورة وجود منسق لكل الجهات المعنية بالتدريب لتسهيل التواصل لتوفير مدربين لتعلم لغة الإشارة وترشيح عدد من العاملين من كل المديريات والاحياء للحصول على الدورة التدريبية