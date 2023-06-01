أخبار التعليم| نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على فيسبوك | صاحبة الـ99.8% تروي قصة نجاحها

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

«فنون تطبيقية حلوان» تستقبل اثنين من أعضاء هيئة التدريس بجامعة أوردايا الرومانية

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية تفعيل أوجه التعاون الدولي بين الجامعات لما له من دور في تعزيز تبادل الخبرات النظرية والتطبيقية، والتفاعل مع الشركاء الاستراتيجيين وقطاع الصناعة على المستوى الإقليمي والدولي بما يسهم في تطوير برامج دولية مشتركة، وتوفير فرص تدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يتسق مع المعايير الدولية.

المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد تعلن فتح باب التحويلات

أعلنت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التحويلات إلى المدرسة للصف الثاني الإعدادي MYP3 والصف الثالث الإعدادي MYP4.

تخريج الدفعة الأولى لدبلوم تطبيق تحليلات النظم من معهد التخطيط القومي

أقيم بمقر معهد التخطيط القومي حفل توزيع شهادات خريجي الدفعة الأولى لدبلوم تطبيق تحليلات النظم، Applied Systems Analysis Diploma، والذي قدمه مركز شمال أفريقيا لتطبيقات تحليل النظم NAASAC بأكاديمية البحث العلمى، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.

التعليم العالي: القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تضافر الجهود من كافة المؤسسات التعليمية والبحثية والتخصصات المعنية بصحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء، والعمل لضمان تطوير واستدامة البيئة، مثمنًا الدور المجتمعي للمراكز والمعاهد البحثية فى خدمة المحافظات المحيطة بها، وذلك في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.. الرابط والشروط

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024، بدأ من اليوم، الخميس 1 يونيو 2023، إلكترونياً على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الخشت يكرم عميد إعلام القاهرة لحصول الكلية على الاعتماد الدولي AQAS الألمانية

كرم الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الجامعة الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام لجهودها البارزة مع فرق العمل ووكلاء الكلية والتى ادت الى حصول الكلية علي الاعتماد الدولي لجميع برامجها الدراسية من مؤسسة AQAS الالمانية ، كما وجه الشكر للدكتورة ليلي عبد المجيد لدورها البارز في الحصول علي الاعتماد الدولي.

قنديل: جامعة حلوان الأهلية تسعى لنشر المعرفة وتلبية احتياجات المجتمع

شهدت جامعة حلوان الأهلية خلال العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ عددا من الأنشطة والفعاليات الهامة في عامها الأول لاستقبال الطلاب، وهى جامعة غير هادفة للربح تأسست بالقرار الجمهوري رقم ٤٢ لسنة ٢٠٢٢ ومقرها يقع في حرم جامعة حلوان – عين حلوان.

المؤتمر الدولى للمخ والأعصاب بطب عين شمس يوصى باستخدام الروبوت الجراحي

أوصى المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي نظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب ، خلال الفترة من 24 - 26 مايو ، بضرورة استمرار مواكبة الطفرة الكبيرة بالعالم في جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، خاصة جراحات اضطراب الحركة والصرع، مع أهمية إختيار المريض المناسب لتلك الجراحات الدقيقة ، و تعزيز دور التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الحديثة كالروبوت الجراحي وجهاز الملاح الجراحي في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

لبحث سبل التعاون.. بنها الأهلية تستقبل وفدا من الجامعة الفرنسية بالقاهرة| صور

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء ، وفداً من الجامعة الفرنسية بالقاهرة برئاسة الدكتور دوني داربي رئيس الجامعة الفرنسية وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في المجالات العلمية والأكاديمية المختلفة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الجيزة.. اعرف درجاتك الآن

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة أعلنته الآن مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، لتقدم خدمة الاستعلام الالكتروني عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 محافظة الجيزة

توفيق ربنا هو الأساس.. الحاصلة على 99.8% في الإعدادية تروي قصة نجاحها

"توفيق ربنا هو الأساس والتفوق بأمر الله ولازم نأخذ بالأسباب" بهذه الكلمات بدأت الطالبة سلمى سامر فوزي الحاصلة علي ٩٩.٨٪ في الشهادة الاعدادية القاهرة 2023.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على فيس بوك

يشهد الان موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تداولا لكشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس ، حيث بدأت المدارس تنشرها على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

مركز بحوث الشرق الأوسط يناقش قضية "الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس"

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية مؤتمر قضية "الشباب وتحديات حروب الجيل الرابع والخامس" (رؤى وحلول).

رئيس جامعة عين شمس يفتتح احتفالية تكريم العاملين بكلية الهندسة

أقام الدكتور عمر محمد الحسينى، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، احتفالية للعاملين بكلية الهندسة جامعة عين شمس كأحد العناصر الرئيسية المكملة في تحقيق الإنجازات في مسيرة الكلية.