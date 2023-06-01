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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10 ملايين جنيه .. شروط القرض الحسن لشراء محطات الطاقة الشمسية

صدى البلد

يعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن البعض يبحث عن تفاصيل القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تقدمها بعض البنوك بشروط خاصة.

ويطرح بنك فيصل الإسلامي عددا من القروض الحسنة، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل تمويل السيارات، شراء الوحدات السكنية، وغيرها.

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قرض بنك فيصل الإسلامي

يضع بنك فيصل الإسلامي عدة شروط لمرابحة محطات الطاقة الشمسية للشركات

أولاً: الشروط والمزايا، والتي جاءت كالتالي...

-التمويل بنظام المرابحة الشرعية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

-تمويل يصل إلى 10 مليون جنيه.

-تمويل يصل إلى 75% من اجمالي تكلفة المحطة.

-مدة سداد تصل إلى 7 سنوات.

-مصاريف إدارية 0.25% من قيمة التمويل تدفع مرة واحدة فقط طوال فترة السداد.

-أسعار عائد تنافسية.


المستندات المطلوبة

-صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

-القوائم المالية بحد أدنى عامين ماليين.

-شهادة من المحاسب القانوني بعدم وجود أية مستحقات ضريبية وتأمينية.

-طبيعة ودورة النشاط والسيرة الذاتية للقائمين على إدارة النشاط.

-المستندات الدالة على أحقية العميل في استخدام المنطقة أو المساحة المراد تركيب الواح الطاقة الشمسية به.

-عرض سعر من الشركة المعنية بتوريد وتركيب ألواح الطاقة الشمسية.

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