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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو مازن يثمن مواقف ألمانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

ابو مازن يثمن مواقف
ابو مازن يثمن مواقف ألمانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس مجلس الاتحاد الالماني بيتر تشنستشر.

ووضع ابو مازن، الضيف في صورة آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

وثمن ابو مازن، مواقف ألمانيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ومساهماتها في دعم قدرات وبناء المؤسسات الفلسطينية، والبنى التحتية.

وشدد، حرص الجانب الفلسطيني على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين الصديقين وسبل تطويرها وتدعيمها.

بدوره، أكد الضيف الألماني، استمرار بلاده في دعم السلام والاستقرار، وتعزيز العلاقات الثنائية بين ألمانيا وفلسطين وتوطيدها.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وعن الجانب الألماني، رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير اوليفر اوفشا.

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