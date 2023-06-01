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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة المعلمين: وفاة مدرس بعابدين في حادث سير عند توجهه للامتحانات

شعار نقابة المعلمين
شعار نقابة المعلمين

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطاراً من النقابة الفرعية بعابدين يفيد بوفاة المعلم، حسين سيد إثر حادث سيارة أثناء التوجه إلي إحدى لجان التعليم الفني بمدرسة عابدين الصناعية الثانوية للمشاركة فى اعمال الامتحانات الحالية، وتم نقله إلي مستشفى أم المصريين فى محاولة لإسعافه ، ووافته المنية في الحال.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خالد الحلواني رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بعابدين ، بالتوجه إلى المستشفى  لمساندة أسرة المعلم، في مصابهم الأليم ، خلال هذه الظروف الصعبة ، وتقديم كل الدعم.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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