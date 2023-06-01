بريطانيا تدرس تدابير جديدة للحد من التدخين الإلكتروني بين المراهقين .. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد بريطانيا تدرس تدابير جديدة للحد من التدخين الإلكتروني بين المراهقين.

وأوضحت أن الحكومة البريطانية تعتزم مراجعة قوانينها الخاصة ببيع السجائرالإلكترونية، في إطار حملة واسعة النطاق تهدف إلى مكافحة ما وصفه الخبراء بأنه "وباء وإتاحة منتجات مسببة للإدمان للقاصرين".

وأشارت إلى أن السجائر الإلكترونية خلقت جيلاً جديداً من مدمني التدخين في المملكة المتحدة، وبعد أن تم تسويقها كوسيلة لمساعدة المدخنين على الإقلاع عن السجائر، باتت اليوم تستقطب المراهقين بإعلانات زاهية، تروّج لنكهات مختلفة كالفاكهة والسكاكر والنعناع.