خسائر ضخمة.. البنوك الأمريكية تواجه أكبر كارثة منذ 40 عامًا

ذكرت المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، أن البنوك في الولايات المتحدة شهدت انخفاضا في إجمالي الودائع بنسبة قياسية بلغت 2.5 ٪ في الربع الأول من العام.

وكان التدفق الخارجي هو الأكبر الذي سجلته مؤسسة التأمين الفيدرالية منذ أن بدأت في جمع مثل هذه البيانات في عام 1984.

ووفقا للتقرير، خسرت البنوك الأمريكية 472 مليار دولار من الودائع خلال الفترة من يناير إلى مارس.

وقالت مؤسسة التأمين الفيدرالية إن الانخفاض كان في المقام الأول من الأموال غير المؤمن عليها ، مشيرة إلى أن الودائع المؤمنة زادت بالفعل بمقدار 255.1 مليار دولار، أو 2.5 ٪ ، وسط إخفاقات العديد من البنوك الإقليمية.

وقال مارتن جرونبرج، رئيس مؤسسة التأمين الفيدرالية: "قد لا تصبح التأثيرات الأكثر ديمومة لاستجابة الصناعة لهذا الضغط واضحة تماما حتى نتلقى نتائج الربع الثاني".

ولم يغطي التقرير بنك “فيرست ريبابلك” الأمريكي، الذي انهار في 1 مايو، ليصبح ثالث بنك أمريكي يعلن إفلاسه هذا العام.

وقالت المؤسسة إن عدد البنوك المدرجة في "قائمة المشاكل" قد ارتفع بأربعة إلى 43، في حين ارتفعت الأصول التي تحتفظ بها البنوك المدرجة في تلك القائمة إلى 58 مليار دولار.

وحذر جرونبرج من أن القطاع المصرفي الأمريكي لا يزال يواجه مخاطر أخرى ناجمة عن التضخم وارتفاع المعدلات والضغط الاقتصادي، لا سيما في مجالات مثل العقارات التجارية.

وانخفض مؤشر بنك ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.6 ٪ بعد التقرير، بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له في حوالي أسبوعين.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.4٪، أو 130 نقطة، في حين انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.6٪.