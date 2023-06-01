الإسماعيلي يحتج على حكم مباراة المقاولون العرب ويطالب بنقاط المباراة الثلاث

أصدر النادي الإسماعيلي بيانا رسميا بشأن ما حدث بالأمس خلال مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز والتي أقيمت بينهما بملعب الجبل الأخضر.

كان فريق الإسماعيلي خرج من الملعب في الدقيقة 60 من المباراة احتجاجا على احتساب ركلة جزاء لصالح المقاولون العرب ثم عاد واستكمل المباراة التي انتهت بالتعادل هدفين لمثلهما.

وأكد الإسماعيلي توثيق شكوى يكشف فيها حيثيات ما حدث في مباراة المقاولون العرب، ويُطالب بالنقاط الثلاثة.

واحتج الإسماعيلي في بيانه الرسمي على حكم المباراة لعدم احتسابه ضربة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 53 للاعب أحمد مدبولى ولم يعود إلى تقنية الفيديو.

كما تضمن بيان الاسماعيلى احتجاجه على مشاركة فاروقا مدافع المقاولون في المباراة رغم حصوله على 3 إنذارات سابقة.

وكشف الإسماعيلى أنه قام بتوثيق كل تلك الأمور بالفيديوهات من خلال شكوى الى اتحاد الكرة يُطالب فيها بالنقاط الثلاثة.

