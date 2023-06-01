بعد قرار وزير الصحة.. مهام صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بحالات الكوارث والأوبئة

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بعد توجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة تختص بوضع الضوابط والأسس الخاصة بتحصيل إيرادات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة للعمل، لتضم اللجنة المعنية في عضويتها عدد من أصحاب الخبرة من الشقين القانوني والمالي.

أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وحدد القانون فى مادته الحادية عشرة أوجه الصرف من حصيلة موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتي تأتي في الأغراض الآتية:

تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وتغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء بالإضافة إلى المساهمة فى نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.

ونص القانون على أن ينشأ هذا الصندوق ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

وحددت المادة 5 من القانون تشكيل مجلس الأمناء والذي يتولى رئاسته رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

- محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).

- وزير الصحة والسكان.

- وزير المالية.

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- وزير التضامن الاجتماعي.

- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.