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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن عدم حضوره افتتاح نادي الاهلي الجديد لهذا السبب

صدى البلد

احتفي الاعلامي احمد شوبير بافتتاح فرع جديد للنادي الاهلي بالتجمع .


وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :" الف مبروك للنادي الاهلي العظيم افتتاح المقر الرابع وعقبال المقر الألف ان شاء الله وحزين جدا لعدم حضورى لاصابه شديده في الضهر ولكن قلوب الجميع حاضره ".


يفتتح النادي الأهلي اليوم فرعه الرابع بالتجمع الخامس بحضور عدد كبير من المسئولين والوزراء ونجومه السابقين.
ووجّه الاهلي الدعوة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين والسفراء العرب ونجوم ورموز النادي السابقين والحاليين.
وكان محمود الخطيب رئيس النادي قد أعلن عن تحديد اليوم الأول من يونيو لافتتاح فرع التجمع الخامس الذي يحمل رقم «4» بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ولن يكون الأخير.
وأضاف أن الأهلي قيمة تاريخية ووطنية ورياضية منذ نشأته عام 1907، وبمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين سوف يظل بإذن الله رقم واحد، وأعظم نادٍ في الكون.. وأشار إلى أنه مثلما يحرص النادي على دوره الرياضي والتربوي والاجتماعي لم ينسَ أبدًا دوره تجاه بلده بمشاركته في المجالات التنموية والإعمار وتوفير فرص العمل.
ووجه رئيس الأهلي الشكر إلى مؤسسات الدولة وقياداتها على دعمها ومساندتها للكيانات الناجحة سواء كانت رياضية أو غير رياضية.

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