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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة: فسخ تعاقد الشركات المتقاعسة في تسليم المشروعات بجنوب سيناء

فودة خلال متابعة
فودة خلال متابعة نسب التنفيذ

هدد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الشركات المتقاعسة في تسليم المشروعات في المواعيد المحددة لها بناء على التعاقد .
جاء ذلك خلال الاجتماعي الدوري الذي ترأسه محافظ جنوب سيناء في قاعة مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.

وأشاد فودة بزيارة وزير الاسكان الأخيرة لسانت كاترين لمتابعة مشروع التجلي الاعظم  والذي  شهد تقدما كبيرا، مشيرا إلي أنه سوف  يجعل المدينة قبلة السياحة الدينية في العالم.

كما استعرض المحافظ نسب التنفيذ في المشروعات الجاريه على ارض المحافظة، ووجه انذارا شديد اللهجه الى كل جهة تتقاعس في التسليم في المواعيد المحددة مهددا بفسخ التعاقد فورا وذلك من اجل الحفاظ على اموال الدولة.

كما اشار المحافظ  الى ضرورة الحرص على الاشتراك في كافة المسابقات المحلية والإقليمية و الدولية من قبل مدن المحافظه من اجل عرض الانجازات وأهمها المشروعات الخضراء.

وطالب فودة  بأهمية  الاستعداد الجيد  لقدوم عيد الاضحى المبارك وتوفير السلع الغذائيه واللحوم وتوفير كافة المساعدات المالية والملابس للمحتاجين من اهالي المحافظة. 
 

فودة يهدد بفسخ عقود الشركات

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