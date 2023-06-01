إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالإسماعيلية

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في تصادم سيارة ربع نقل شفر فى سيارة مقطور، أعلى كوبري ٧٦ بوصلة ام قمر بالإسماعيلية.

كان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بإقليم القناة، يفيد بورود بلاغ بتصادم سيارة تلت تربع نقل شفر فى سيارة مقطورة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة لمكان الحادث ووضعت كردون أمني مكان الحادث، وحرر محضر بالواقعة.

فيما نجحت الأجهزة الأمنية، من رفع حطام السيارة، وعادة حركة سير السيارات لطبيعتها.

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