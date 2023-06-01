قطع المياه 8 ساعات عن المنطقة الصناعية ببياض العرب في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب ، لمدة 8 ساعات اعتباراً من 8 صباح غد الجمعة 2 يونيو الجاري ، وحتى الساعة 4 عصر الجمعة، بسبب أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية ، مما يستلزم توقف محطة المياه بالمنطقة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

منوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.