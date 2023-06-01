الأهلي والوداد.. نفاد الحصة الأولى من تذاكر إياب نهائي أفريقيا

كشف موقع البطولة المغربي، عن نفاد الحصة الأولى من تذاكر مواجهة الوداد الرياضي وضيفه الأهلي، لحساب إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تقام يوم 11 يونيو الجاري، بملعب مركب محمد الخامس، بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وأكد الموقع أن الشركة المتخصصة في تنظيم المباريات بملعب محمد الخامس، الذي سيستضيف المباراة عن طرح تذاكر الوداد والأهلي، مساء أمس الأربعاء، محددة أسعارها في 50 درهما بالنسبة للمنطقة 4، 5، 6 و7، و200 درهما للمنطقة 2 و3، و2000 درهما للمنطقة 1.

وأضاف أن الجماهير الراغبة في حضور إياب نهائي دوري الأبطال سارعت لشراء التذاكر الخاصة بجميع المناطق، لتنفد بعد ساعات قليلة من طرحها.

وأوضح الموقع أن الشركة أشارت أنه سوف يتم تخصيص حصص يومية من التذاكر للبيع عبر المنصة الخاصة ببيع التذاكر.

وتقام مباراة الأهلي والوداد المغربي، مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.