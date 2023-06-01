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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار جديد من بيراميدز بعد تطورات في إصابة نجميّ الفريق

صدى البلد

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن التفاصيل الخاصة بإصابة اللاعبين عبد الله السعيد وأسامة جلال ومستجدات برنامجهما العلاجي والتأهيلي.

وأوضح المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي أن إدارة بيراميدز اتخذت قرارها بسفر الثنائي مؤخرًا للعرض على طبيب نادي بايرن ميونخ، وطبيب المنتخب الألماني، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإصابة التي يعاني منها اللاعبان ومدى حاجة أي منهما لتدخل جراحي، أو الاكتفاء بالتدريبات التأهيلية والعلاجية وفق برنامج مخصص لكل منهما.

وأكد رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز أن عبد الله السعيد والذي يعاني من تمزق في أربطة الركبة، تم عرضه على الطبيب الألماني خلال الأسبوع الماضي وأكد عدم حاجته لجراحة، والاكتفاء بحقن موضعي في مكان الإصابة، ومواصلة برنامجه العلاجي والتأهيلي لمدة أسبوعين قادمين، مع نزول الملعب خلال أيام لإجراء تدريبات علاجية.

وقال المنيري إن أسامة جلال هو الآخر والذي يعاني من مزق في العضلة الضامة، تم حقنه في موضع الإصابة، ويسير وفق برنامج علاجي وتأهيلي خاص، مشيرا إلى أن الإدارة قررت سفر اللاعبين مرة أخرى إلى ألمانيا يوم 4 يونيو الجاري، للعرض مجددًا على الطبيب، وبدء المرحلة الثانية من البرنامج العلاجي والتأهيلي.

ويغيب عبد الله السعيد وأسامة جلال عن بيراميدز بعد الإصابة التي تعرض لها الثنائي خلال مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر، والتي أقيمت خلال شهر أبريل الماضي.

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