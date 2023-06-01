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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 55 حالة تعد على أراض زراعية بدمياط

تعديات على الأراضى
تعديات على الأراضى الزراعية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط أنه تم إزالة حالة تعدي على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية  بدمياط على مساحة ٢١ فدانا و12 قيراطا و ٢٢ سهما وذلك ضمن حملات الموجة ال٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الثانية.

فيما وقد أضافت محافظ دمياط أنه إجمالي ما تم إزالة حتى الآن  (٥٥) حالة تعد على أملاك الدولة بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية (٣٦٣١)م٢ ، هذا بجانب ٣ حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة٣٥ فدانا و ٢١ قيراطا و٢ سهم ، مؤكده على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة .

هذا وقد وجهت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعد فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

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