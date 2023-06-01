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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إقبال كبير على ملتقى توظيف الشباب برنامج فرصة بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق

صدى البلد

أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندسة  لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ لإفتتاح فعاليات ملتقى توظيف الشباب ( برنامج فرصة ) والذى تنظمه وزارة التضامن الإجتماعى بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بمشاركة  20 شركة ومنشأة بالقطاع الخاص لتوفير2000 فرصة عمل للشباب والفتيات من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة القادرين على العمل في حضور هيلدا كليميتسدال سفيرة دولة النرويج لدى القاهرة، والوفد المرافق لها أريلد أوكسنفاد رئيس إدارة التعاون الإنمائى وإيثار سليمان مستشار تنمية بسفارة النرويج بالقاهرة وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ونشوى بلال مدير مشروع تشغيل الشباب ( فرصة ) ومريم خليل المنسق الوطنى لمشروع فرصة ومحمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية والمديريات ونانسى أسعد رئيس الإدارة المركزية للتمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد سامى مدير مكون التدريب من أجل التشغيل ( فرصة ) ومدحت عبدالرشيد مدير مكون التشغيل الذاتي ونقل الأصول (برنامح فرصة ) وعبدالحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى و أحمد عبدالهادى وكيل وزارة القوى العاملة.

 

تفقدت نائبة المحافظ والسفيرة عملية تقديم الشباب على فرص العمل المتاحة بالملتقى وتم التأكيد على متابعة نتائج الملتقى وتذليل كافة العقبات التي تحول دون حصول المتقدمين على فرص عمل حقيقية لتساعدهم في بدأ حياة جديدة تحقق لهم حياة كريمة.

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أكدت نائبة المحافظ على أهمية تنظيم ملتقيات التوظيف لتوجيه الشباب الجاد الراغب في الحصول على وظيفة تناسب مؤهلاته وقدراته وإمكانياته وخلق حياة كريمة له لتحسين مستوي معيشته موجهة الشكر للجهات المشاركة في تنظيم الملتقي لإيجاد فرص عمل حقيقية للشباب وللتصدي لظاهرة البطالة.

 

ومن جانبها  أشادت السفيرة بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والقوي العاملة ومنظمة العمل الدولية في إطلاق مبادرة فرصة للتمكين الاقتصادي التي تهدف إلي مد مظلة الحماية المجتمعية للفئات المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة القادرين علي العمل لتحقيق حياة أفضل لهم.

https://youtu.be/ecYFFHP97QI

 

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التضامن الاجتماعي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الاجتماعى القطاع الخاص برنامج تكافل وكرامة بالشرقية

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