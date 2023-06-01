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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. انطلاق بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين باستاد القاهرة

صدى البلد

انطلقت اليوم " الخميس " فعاليات بطولة الجمهورية لكرة السرعة للناشئين  (٢٠٢٢/٢٠٢٣) للعب الزوجى والسولو وذلك فى الصالة المغطاة بهيئة ستاد القاهرة  من الفترة ( 1-2-3- 6 - 9 -10 ) من الشهر الجارى بصالة 4  وذلك تحت رعاية كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحادين الدولى لكرة السرعة الدائرية والمصرى.

وتقام البطولة بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 20 ناديا من الهيئات الرياضية .

وكان اتحاد كرة السرعة برئاسة النائب احمد الخطيب قد كشف عن مشاركة 800 لاعب ولاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ومن جانبه أكد النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد أن البطولة من المتوقع أن تشهد منافسة قوية للغاية، وهو ما سيفيد المنتخب المصرى فى دعم عناصره فى المرحلة المقبلة.

وأضاف الخطيب ان الاتحاد بصدد تنظيم عدة بطولات فى الفترة القادمة محليا ودوليا لذلك انه من ضمن اهداف البطولة الأساسية بان يكون شبابنا الإبطال عمادًا ورافدًا مهمًا لمنتخباتنا الوطنية.

وقال الخطيب: "أتمنى التوفيق لجميع اللاعبين المشاركين في البطولة مضيفا ان : "جميع البطولات التي أقيمت من قبل حققت نجاحا كبيرا، نتمنى أيضًا نجاح هذه البطولة، تعتبر جميع الأندية أسرة واحدة، سيكون هناك منافسات قوية، حيث يشارك في البطولة محترفين أجانب أقوياء".

واختتم الخطيب بإنه سعيد وراضٍ تمامًا على اى بطولة يقوم الاتحاد بتنظيمها موجها الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر والمتواصل، كما يشكر ايضا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى جميع موظفين على مجهودهم الكبير قبل البطولة".

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