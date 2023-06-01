موجة من التقلبات الجوية تضرب دمياط

تشهد محافظة دمياط ، اليوم، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تشهد المحافظة رياح شديدة مصحوبة بامطار ، حيث تعرضت معظم مدن محافظة دمياط لموجة من التقلبات الجوية مصحوبة بانخفاض السحب وغيوم ورياح محملة بالأتربة خاصة على الطرق السريعة.

وجاءت تحزيرات بعدم السفر على الطرق العام تخوفا من سوء حالة الطقس وانعدام الرؤية نتيجة للغيوم

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، تعليماتها الى كافة الأجهزة بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السئ و سوء الأحوال الجوية المتوقع ان تتعرض لها المحافظة على مدار الساعات المقبله.

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