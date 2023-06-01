بعد شروط | أسينسيو يوافق على الانضمام لـ باريس سان جيرمان

أكدت تقارير صحفية أن الإسباني ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد وافق على الانتقال لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وقرر عدم تجديد عقده بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

وبحسب صحيفة “ذا أثلتيك” فإن أسينسيو قرر الانتقال لفريق العاصمة الفرنسية بعد الاتفاق على الشروط الخاصة بالانتقال.

وأوضح التقرير أن أسينسيو سيوقع على عقد طويل الأمد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2027 على الأرجح.

وكان نادي أستون فيلا الإنجليزي قد أظهر اهتمامًا كبيرًا بضم أسينسيو لكنه قرر الانضمام لـ باريس.

واقترب كريم بنزيما هو الآخر من مغادرة ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.