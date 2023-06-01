استمرار إحلال وتجديد خطوط المياه ببيلا فى كفر الشيخ بتكلفة 700 ألف جنيه

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الخميس، استمرار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من شوارع وأحياء مدينة بيلا، بقيمة 700 ألف جنيه، والتي تستهدف تغيير خطوط المياه الاسبستوس القديمة بخطوط جديدة بلاستيكية وتدعيم ورفع كفاءة منظومة البنية التحتية لشبكات مياه الشرب.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء مهندس حسن عبد الغني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وأوضح المهندس وائل الخواجة، مدير شركة مياه الشرب ببيلا، أنه سيتم البدء في أعمال الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بعدد من شوارع المدينة، أوائل الأسبوع المقبل، وأن أعمال الإحلال والتجديد تشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب أقطار 6 بوصة و4 بوصة بشوارع الشام وعلي بن أبي طالب وهارون الرشيد وخالد بن الوليد وعدد من الشوارع المتفرعة من شارعي الصياد وبورسعيد، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف مطابق للمعايير القياسية لجودة مياه الشرب ولتحسين الضغوط والتغلب على ضعف المياه.