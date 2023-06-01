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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد متابعة الرئيس ..أهداف مراكز التحكم فى شبكات الكهرباء

صدى البلد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

و تناول الاجتماع  متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات الموقف الخاص بإنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات توزيع الكهرباء، التي تهدف لتحسين أداء خدمة توصيل الكهرباء وكذلك جودة الشبكة القومية للكهرباء بصفةٍ عامة.

 

وقال  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه يجرى العمل  على إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كافة انحاء الجمهورية .

  

 أهداف مراكز التحكم  

ويستعرض صدى البلد لقرائه أهداف مراكز التحكم وهى ..

1- المتابعة والمراقبة المستمرة لحالة تشغيل الشبكة  ونقل أي تغير فور حدوثه، وبذلك يتم التدخل السريع لإعادة الوضع وتقليل فترات انقطاع التيار .

2-  المراقبة المستمرة للأحمال خاصة عند وجود أي خلل يطلق إنذارا صوتيا ومرئيا.

 

3-نقل إشعارات أعطال الجهد المتوسط وتحديد مكان العطل مما يؤدي إلى تقليل زمن الفصل وعزل الكابل .

4-    تقليل زمن إنقطاعات التغذية الكهربية بإستخدام احدث الأساليب العلمية في اكتشاف الأعطال والمناطق المتاثرة بها وسرعة تامين التغذية لهذه الاماكن.

5-   تسهيل عمل المناورات وتوزيع الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة لمهمات الشبكة طبقا للمعدلات العالمية.

6-    تسهيل عمل الدراسات اللازمة لمواجهة تطور الأحمال والحفاظ على مستوى الجودة العالي لخدمة المشتركين.

7-  التشغيل الإقتصادي لمهمات الشبكة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال

8-   الإسهام فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تحسين نوعية خدمات الطاقة

 

 

 

 

 

 

 

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