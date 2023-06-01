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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعدما أشادت بها وحدة الاستخبارات الاقتصادية.. فخري الفقي: هذه القرارات نتيجة نقاشات مستمرة

فخري الفقي
فخري الفقي

علق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة ولموازنة بمجلس النواب، على إشادة وحدة الاستخبارات الاقتصادية بالاجراءات المصرية بشأن بيئة الأعمال.

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وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة ولموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “ القرارات التى أشادت بها وحدة الاستخبارات الاقتصادية جاءت نتيجة نقاشات مستمرة ومستفيضة”.

 

وأضاف: “صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي 22 قرار كان لهم تأثير إيجابي، وتيسر بيئة الأعمال ونشاط الأعمال وتشجع القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي على ضخ مزيد من الاستثمارات المباشرة”.

 

وأشار: “تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية والإشادة بالإجراءات المصرية بشأن بية الأعمال يدفع القطاع الخاص دفعة قوية ليقوم بالدور الريادى فى النشاط الاقتصادى”.

 

وأكد: “القرارات الاقتصادية التي صدرت عن المجلس الأعلى للاستثمار جاءت نتيجة مناقشة مستمرة لكل المشاكل التي يقابها المستثمرين سواء المصريين أو العرب أو الأجانب بحيث تذلل هذه المشاكل..

فخرى الفقى

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