لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: التعداد بالسنوات الماضية يعادل 5 دول أوروبية

قال النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن معدل الزياد السكانية مصر في آخر 5 سنوات يعادل الزيادة التي حدثت في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وسويسرا وهو يعادل الزيادة في 5 دول أوروبية.

وأضاف النائب أحمد عاشور، المقرر المساعد بلجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم”، المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”،: “المشكلة السكانية قضية كبيرة”، لافتا: “أي مشكلة في عالم الاقتصاد تتجه دائرة البحث في البداية إلى الزيادة السكانية”.

وأشار: “لدينا تنمية اقتصادية كبيرة في مصر خلال السنوات الماضية، ولكن لا نشعر بها بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني أعلى من النمو الاقتصادي”، معقبا: “طول ما معدل النمو السكاني أعلى من النمو الاقصتادي لا نشعر أبدأ بأي تحسن اقتصادي”.

وتابع “المفترض طبقا للأبحاث الاقتصادية عشان المواطن يشعر بمعدل النمو الاقتصادي الذي يصدر عن البيانات الرسمية لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني".





